Previsión meteorológica para este sábado, 6 de diciembre: intervalos de cielos nubosos y temperaturas en ascenso

Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 6 diciembre 2025 5:31

MURCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 6 de diciembre, intervalos de cielos nubosos.

Temperaturas en ascenso. Vientos flojos a moderados del noroeste, girando a suroeste en el litoral a partir de mediodía.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado