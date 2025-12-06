Previsión meteorológica para este sábado, 6 de diciembre: intervalos de cielos nubosos y temperaturas en ascenso

MURCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 6 de diciembre, intervalos de cielos nubosos.
Temperaturas en ascenso. Vientos flojos a moderados del noroeste, girando a suroeste en el litoral a partir de mediodía.
En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.