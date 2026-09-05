Previsión meteorológica para este sábado, 5 de septiembre: cielos con intervalos muy nubosos de nubes altas

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 4 de septiembre: aviso amarillo por calor en la Vega del Segura y Altiplano - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 5 de septiembre, cielos con intervalos muy nubosos de nubes altas. Nubes bajas matinales en la parte suroriental de la Región, con probabilidad de brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso en el interior y en ligero ascenso o sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este y ocasionalmente moderados durante las horas centrales del día.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.