Previsión meteorológica para este viernes, 10 de abril: polvo en suspensión y temperaturas en ascenso

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 10 de abril, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas; aumentando a nubosos al final de la tarde. Polvo en suspensión, aumentando su concentración al final del día.

Las temperaturas irán en ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente norte, tendiendo a moderados de componente este y con intervalos fuertes en el litoral a partir de mediodía.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.