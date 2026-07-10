Previsión meteorológica para este viernes, 10 de julio: aviso amarillo por calor en la Vega del Segura

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 10 de julio, cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior.

Las temperaturas irán en descenso; localmente sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a moderados de componente sur por la tarde.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por altas temperaturas en la Vega del Segura desde las 13.00 a las 21.00 horas.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.