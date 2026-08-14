Previsión meteorológica para este viernes, 14 de agosto: tormentas, chubascos y temperaturas elevadas en el interior

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MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este viernes, 14 de agosto, cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas por la tarde que ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, irán localmente en ascenso las mínimas del Altiplano.Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a este o sureste con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.