Previsión meteorológica para este viernes, 17 de abril: cielos poco nubosos y máximas en ligero ascenso

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 17 de abril, cielos poco nubosos, con nubes altas y nubosidad de evolución diurna por la tarde, y nubes bajas matinales en el entorno del Mar Menor, sin descartar brumas.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas irán en ligero ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar intervalos moderados del sureste por la tarde.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.