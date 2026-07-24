Previsión meteorológica para este viernes, 24 de julio: temperaturas significativamente altas en el interior

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MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 24 de julio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Polvo en suspensión.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso; mientras que las temperaturas máximas irán en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

La Aemet ha establecido aviso naranja por altas temperaturas que pueden alcanzar los 42 grados en el Valle del Guadalentín, en Lorca y Águilas, mientras que en la Vega del Segua, en el Altiplano y Noroeste pueden llegar a los 40 grados. El aviso naranja se mantendrá activo desde la 13.00 horas hasta las 21.00 horas. En aviso amarillo, y durante la misma franja horaria, se encontrarán el Campo de Cartagena y Mazarrón, la agencia pronostica que pueden alcanzar los 39 grados en puntos del interior de la comarca.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 23 de mínima y 40 de máxima en Caravaca de la Cruz; 27 de mínima y 41 de máxima en Lorca; 23 de mínima y 40 de máxima en Yecla; y 27 de mínima y 41 de máxima en la ciudad de Murcia.