Previsión meteorológica para este viernes, 26 de diciembre: temperaturas estables y heladas débiles en el norte

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 26 de diciembre, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el interior, donde no se descartan precipitaciones ocasionales, y heladas débiles en el norte de la Región.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente norte.

En concreto, se esperan 7 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 0 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 14 de máxima en Lorca; 1 de mínima y 10 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.