Previsión meteorológica para este viernes, 26 de septiembre: no descarta chubascos por la tarde en las sierras

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 26 de septiembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales y nubosidad de evolución diurna en el interior, y no descarta chubascos por la tarde en las sierras.

Las temperaturas no registrarán cambios significativos y los vientos soplarán flojos variables, con brisas.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.