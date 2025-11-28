Previsión meteorológica para este viernes, 28 de noviembre: cielos poco nubosos y máximas en ligero ascenso

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 28 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y heladas débiles en las sierras del norte de la Región.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas irán en ligero ascenso, y los vientos soplarán flojos variables, con predominio de componente oeste.

En concreto, se esperan 7 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 4 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.