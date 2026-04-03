Previsión meteorológica para este viernes, 3 de abril: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas

MURCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 3 de abril, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas en descenso, salvo máximas del Noroeste en ascenso. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos flojos a moderados de dirección variable.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.