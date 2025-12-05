Previsión meteorológica para este viernes, 5 de diciembre: intervalos nubosos y temperaturas en ascenso

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 5 de diciembre, cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Nubes bajas y brumas en las sierras del interior.

Las temperaturas tendrán en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Los vientos soplarán moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el interior y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.