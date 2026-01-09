Previsión meteorológica para este viernes, 9 de enero: rachas de vientos muy fuertes en zonas altas

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 9 de enero, intervalos de cielos nubosos de nubes bajas en las sierras y altas en el resto.

Las temperaturas irán en ascenso, salvo las máximas en el Noroeste, que bajarán. Los vientos soplarán de componente oeste, moderados a fuertes con rachas muy fuertes en zonas altas y flojos a moderados en el resto.

En concreto, se esperan 5 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.