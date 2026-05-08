Previsión meteorológica para este viernes, 8 de mayo: cielos nubosos y precipitaciones débiles

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 8 de mayo, cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día, quedando por la tarde poco nuboso con nubes altas.

Las temperaturas máximas irán en ascenso en el interior, el resto, con cambios ligeros. Los vientos soplarán flojos de componente este.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.