Previsión meteorológica para este viernes, 5 de septiembre: cielos poco nubosos y tempeturas en descenso en el interior

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 5 de septiembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Nubes bajas y brumas matinales.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso en el interior; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este moderados.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.