Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de San Pedro del Pinatar (Murcia)

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Los primeros análisis efectuados por la Dirección General de Salud Pública para esclarecer el origen de la intoxicación registrada este fin de semana en un hotel de San Pedro del Pinatar (Murcia) apuntan a la salmonela, según informaron fuentes de ese órgano en un comunicado.

En concreto, el brote ha afectado hasta el momento a 42 personas, de las que dos están ingresadas con pronóstico leve.

Los técnicos de Seguridad Alimentaria han recogido muestras para determinar el origen y se han tomado medidas de higiene cautelares en colaboración con el hotel.

La Dirección General de Salud Pública continúa investigando el origen de la intoxicación.