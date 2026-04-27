La Princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en un Pilatus PC-21

La princesa Leonor pilotando en solitario un Pilatus PC-21 - CASA REAL

SAN JAVIER (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Su Alteza Real la Princesa de Asturias ha hecho su segundo vuelo en solitario en un Pilatus PC-21 y ha participado en la instrucción a otros cadetes los ejercicios de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE), según han informado desde Casa Real. Desde Zarzuela han compartido imágenes donde se puede ver a la Princesa pilotando el Pilatus en solitario.

El pasado mes de diciembre realizó su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier, donde cumple su instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio.

Durante este periodo de formación, sigue un programa intensivo de instrucción destinado a la adquisición de conocimientos aeronáuticos y al aprendizaje del manejo del modelo de avión en el que se forma y vuela, el Pilatus PC-21 (E.27). Esta preparación se complementa con otros contenidos orientados a profundizar en el conocimiento de la organización, estructura y funcionamiento del Ejército del Aire y del Espacio.

Para alcanzar el vuelo en solitario, superó la formación teórica correspondiente, así como las sesiones de simulador y los vuelos de instrucción en el Pilatus PC-21 previstos en el plan de enseñanza. Este proceso le ha permitido adquirir las competencias necesarias para realizar con seguridad la denominada "suelta", que tuvo lugar el jueves 18 de diciembre.

A lo largo de los últimos meses, la formación de Su Alteza Real ha incluido, entre otras actividades, la preparación previa a los vuelos, los 'briefings' operativos, la revisión del avión y la realización de vuelos de enseñanza, así como el adiestramiento en simuladores de vuelo.

Asimismo, su instrucción se ha completado con otras actividades propias de la formación militar aérea, como ejercicios de supervivencia en el mar, el adiestramiento con el equipo de protección, incluido el zahón anti-G, y su participación en el tradicional acto de Jura de Bandera celebrado en la Academia General del Aire y del Espacio con motivo de la festividad de la patrona de los aviadores, la Virgen de Loreto.

ESTUDIARÁ CIENCIAS POLÍTICAS

Cuando termine su carrera militar, la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.

La Princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares.