La prioridad nacional y la desregulación ejes fundamentales de las candidaturas de Vox al Congreso y Senado

Vox ha presentado esta tarde en el salón de actos del Edificio Moneo de Murcia sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado de cara al próximo proceso electoral del 29 de noviembre - VOX

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado esta tarde en el salón de actos del Edificio Moneo de Murcia sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado de cara al próximo proceso electoral del 29 de noviembre. Los principales candidatos han estado arropados por cargos electos, afiliados y simpatizantes de la formación de toda la Región de Murcia.

Antes de comenzar el acto, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Durante la ceremonia, el candidato número uno al Congreso de los Diputados, Joaquín Robles, ha reafirmado el sentido de la propuesta política de la formación manifestando que "luchamos por defender a nuestro país. Estamos hartos de aguantar la ideología progresista que ha contaminado todo. Pero, por suerte, el próximo 29N se va a acabar porque VOX va a cambiarlo todo".

A continuación, Ascensión Gómez, número dos a la Cámara Baja, ha apelado a la lealtad y al compromiso con la ciudadanía, asegurando que "me voy a dejar la piel por los intereses de todos los murcianos y todos los españoles". Asimismo, Gómez ha advertido sobre la trascendencia de la cita electoral señalando que "nos jugamos mucho. No son unas elecciones normales: han intentado adulterar el resultado de unos comicios y fulminar a una juez, sabemos de qué son capaces". Por todos estos motivos, ha hecho un llamamiento a "llenar masivamente las urnas el próximo 29N".

En esta misma línea, el número tres de la lista al Congreso y portavoz en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, ha insistido en la necesidad de un cambio radical al afirmar que "es imperativo acabar con esta mafia corrupta", y ha pedido "un esfuerzo en el mes que queda para poder echar por fin a Pedro Sánchez", remarcando que el objetivo esencial es "lograr que el sentido común, la prioridad nacional, la remigración y la desregulación sean una realidad en España".

Por su parte, el candidato al Senado y presidente provincial de VOX, José Manuel Pancorbo, ha querido marcar distancias con otras formaciones argumentando que "cuando el PP ha tenido oportunidad de derogar las políticas del PSOE, no lo ha hecho".

Pancorbo ha subrayado la coherencia de un proyecto que "no tiene complejos y defiende las mismas ideas en Albacete que en Murcia, manteniendo un único discurso en los temas verdaderamente importantes".

La lista completa de VOX al Congreso de los Diputados la conforman: Joaquín Robles López (1), Ascensión Gómez (2), Luis Gestoso de Miguel (3), Rosa Ana Pacios Fernández (4), José Tomás Bernal-Quirós González (5), Aida Peñalver Martínez (6), Gonzalo López Pretel (7), María Castillo Castro (8), Antonio José Candel Cano (9) y María Eugenia Sánchez Pérez (10).

Por su parte, la lista al Senado la lidera el presidente provincial de VOX en la Región de Murcia y exconsejero de Fomento e Infraestructuras, el ingeniero José Manuel Pancorbo de la Torre, acompañado en el segundo puesto por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lorca, María del Carmen Menduiña García, y por el concejal en el Ayuntamiento de Murcia José Mariano Orenes Bastida en el tercer lugar.