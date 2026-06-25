La producción industrial sube un 15,9% en mayo en la Región de Murcia, tercer mayor ascenso por CCAA

Imagen de archivo de una industria - JCYL

MADRID/MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 15,9% interanual el pasado mayo en la Región de Murcia, tercero mayor ascenso por comunidades tras Andalucía (+22,5%) y Canarias (17,2%), según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de la Región representa un descenso de 1,1% porcentuales respecto a la tasa registrada en el mes anterior.

Según el destino de los bienes en términos anuales, destaca la influencia de los precios de la energía (33%), seguido de lejos por los de los bienes de equipo (+4,4%), los intermedios (+3,3%) y los bienes de consumo (+1,2%).

El índice general sin considerar el efecto de los precios de bienes energéticos ha aumentado un 2,1% en el último año, lo que supone un descenso de 0,4% respecto a la tasa registrada en abril.

DATOS NACIONALES

Los precios industriales subieron un 10,5% en mayo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, impulsados por los precios de la energía.

Con la tasa interanual del quinto mes de 2026, en la que se notan, por tercer mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena tres meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en mayo a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 5,2 puntos, hasta el 28,2%, la mayor desde noviembre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas.

Asimismo, los bienes intermedios elevaron dos puntos su tasa interanual, hasta el 6,1%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales elevaron su tasa interanual ocho décimas, hasta el 3,5%, situándose 7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (mayo sobre abril), la inflación industrial subió un 1% tras encarecerse un 8,4% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 4,2% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.