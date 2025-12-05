La producción industrial sube un 4,7% en octubre en Murcia, 3,1 puntos más que la media nacional

MURCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 4,7% interanual el pasado mes de octubre en Murcia, 3,1 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Murcia y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en nueve comunidades autónomas y cae en otras 8. Andalucía (+16,6%), Castilla y León (+7,2%) y Extremadura (+6,1%) fueron las que experimentaron mayores incrementos., mientras que en el lado opuesto se sitúan Galicia, La Rioja y Asturias con retrocesos de un 6,4%, 4,8% y un 3,8%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Murcia ha subido un 0,8%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,9% con un descenso del 3,5%en el caso de los duraderos y un 2,6% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 11,3%;, los bienes intermedios anotaron un 6,7% menos y los de la energía, un 18,2% más.

