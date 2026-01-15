El programa 'Cercanos' lleva servicios como podología, peluquería o fisioterapia a casi 14.000 mayores

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad ha trasladado este jueves al Consejo de Gobierno un balance del primer año de funcionamiento del programa 'Cercanos', que desde inicios de 2025 ha llevado servicios asistenciales a casi 14.000 personas mayores de 65 años que viven en zonas rurales de la Región o alejadas del casco urbano.

Se trata de una iniciativa pionera que, en el primer año de implantación, ha tenido una gran acogida, y, de hecho, sigue aumentando la demanda de los mayores que solicitan esta atención social de proximidad.

Así, 'Cercanos' lleva directamente a sus viviendas servicios como podología, peluquería o fisioterapia, por lo que no tienen que desplazarse.

Durante 2025, un total de 15 municipios de la Región han sido beneficiarios de este programa dirigido a combatir la soledad no deseada y promover el envejecimiento activo, con servicios que fomentan la autonomía y la socialización de las personas mayores, a la vez que mejoran su bienestar.

Asimismo, se favorece que puedan seguir viviendo en su entorno habitual durante más tiempo y con mayor bienestar.

Además de los servicios itinerantes a domicilio, el programa presta otros como rehabilitación funcional, atención psicológica, talleres de vida saludable, de estimulación cognitiva, de costura, sesiones de ejercicio físico adaptado para personas mayores, yoga y también salidas y viajes culturales.

La Comunidad ha destinado más de 1,6 millones de euros a los ayuntamientos y mancomunidades para acercar a los beneficiarios estos servicios esenciales.

La atención es prestada por profesionales especializados, tales como gerocultores, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos y enfermeros, según la actividad a desarrollar.

Los 15 municipios beneficiarios han sido Moratalla, Pliego, Albudeite, Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, Abarán, Campos del Río, Abanilla, Bullas, Cehegín, Calasparra, Caravaca de la Cruz y Lorca.