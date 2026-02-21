El programa 'Puertas Abiertas de Mujeres que Inspiran' impulsa el emprendimiento femenino

La Concejal De Gobierno Abierto, Promoción Económica Y Empleo, Mercedes Bernabé, Y La Presidenta De OMEP, Noemí Muñoz, En La Presentación Del Programa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y la Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas (OMEP) han puesto en marcha el programa 'Puertas Abiertas de Mujeres que Inspiran', una iniciativa gratuita que contempla durante 2026 una serie de visitas a empresas consolidadas del municipio, con el objetivo de fomentar el aprendizaje experiencial y el intercambio de buenas prácticas entre empresarias, emprendedoras y empresas noveles.

Así lo han presentado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, y la presidenta de OMEP, Noemí Muñoz, quienes han destacado que esta primera acción se enmarca el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades para el desarrollo del Eje 3 de Emprendimiento del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027.

"Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por iniciativas que no solo ofrecen formación, sino que generan conexión y acercan referentes empresariales. Queremos que las mujeres emprendedoras de Murcia encuentren acompañamiento real y oportunidades para crecer", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

La primera visita se celebrará el martes 24 de febrero a la empresa Lorca Marín S.A., especializada en el diseño, fabricación y venta de productos sanitarios utilizados en cirugía, oncología radioterápica y prevención de úlceras por presión.

El programa permitirá a las participantes conocer de primera mano el funcionamiento interno de empresas consolidadas, sus procesos organizativos, estrategias de gestión y modelos de crecimiento. Tras la visita guiada, se celebrará un encuentro con la propietaria de la empresa, centrado en los retos empresariales, el aprendizaje adquirido y la gestión estratégica, seguido de un espacio de preguntas y un desayuno networking entre las asistentes.

Esta iniciativa pretende facilitar una visión realista del tejido empresarial local, ayudando a las emprendedoras a identificar oportunidades de mejora en sus propios proyectos, optimizar procesos y fortalecer su red de contactos profesionales.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL

La puesta en marcha de este programa forma parte de las actuaciones desarrolladas mediante los convenios firmados por el Ayuntamiento de Murcia con 15 entidades del ecosistema emprendedor del municipio, con el objetivo de apoyar a personas emprendedoras y empresas noveles en cualquier modalidad.

A través de estas alianzas se ofrece acceso prioritario a formación, asesoramiento especializado y herramientas para dinamizar negocios y consolidar proyectos empresariales, reforzando la red de apoyo y el tejido productivo local.

El programa 'Puertas Abiertas de Mujeres que Inspiran' se desarrollará a lo largo de 2026 con nuevas visitas programadas. Todas las mujeres interesadas pueden inscribirse a través de la web municipal emplea.murcia.es.