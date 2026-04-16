El programa 'Reciclando en mi cole y en mi barrio' de Murcia suma a ASSIDO, Fundown y dos nuevos centros educativos

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha impulsado una nueva fase de expansión del programa educativo 'Reciclando en mi cole y en mi barrio', una iniciativa orientada a reforzar la sostenibilidad y la economía circular en el municipio.

Esta etapa incorpora a los CEIP Federico de Arce y Maestro José Castaño, ampliando su radio de acción al entorno del Jardín de la Seda, según ha informado el Consistorio.

Además, el proyecto apuesta por la inclusión social mediante la integración de ASSIDO y Fundown, cuyos usuarios participarán activamente en las labores de sensibilización ambiental.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha destacado el carácter integrador de la propuesta y ha insistido en que los centros educativos y las entidades sociales actúan como "agentes activos" en la transformación hacia un modelo sostenible.

El programa, ya consolidado en barrios como La Fama, Vistabella, El Carmen o el Infante Juan Manuel, retomará este semestre el 'Reto Río Limpio' para concienciar sobre la protección del ecosistema del río Segura, culminando las actividades el próximo 5 de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

De forma paralela, el Ayuntamiento mantendrá proyectos como 'Recreos 0', enfocado en la reducción de plásticos en las aulas, y fomentará jornadas intergeneracionales con la participación de centros de mayores y comercios locales.

La formación se apoyará nuevamente en el personaje pedagógico Drilo el Cocodrilo para trasladar conceptos de reciclaje a más de mil alumnos a través de actividades musicales y teatrales.

El proyecto cuenta con una red de más de 25 centros educativos participantes, consolidando una estructura de colaboración entre la educación ambiental y la participación ciudadana.