Prorrogan hasta el 14 de enero el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales, centros de salud y SUAP

Archivo - Un trabajadora sanitaria con mascarilla - CARM - Archivo

MURCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicará este miércoles, 31 de diciembre, la orden de la Consejería de Salud que prorroga el uso obligatorio de la mascarilla hasta el próximo 14 de enero.

Esta medida seguirá vigente en hospitales públicos y privados, centros de salud, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP), según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La obligatoriedad del uso de la mascarilla entró en vigor el 9 de diciembre ante el aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) en la Región.

En esa fecha, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicó que esta decisión se tomaba "con el criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables, y para anticiparnos a los efectos que el aumento de las infecciones respiratorias agudas pudieran tener en la presión asistencial".

En función de los mismos criterios técnicos, la Consejería de Salud ha decidido prorrogar la medida teniendo en cuenta además que "en las fechas navideñas se producen más interacciones sociales y, por lo tanto, se pueden producir más contagios", ha dicho Pedreño.

Según el último informe de Epidemiología, la incidencia de infecciones respiratorias agudas aumentó en la semana del 15 al 21 de diciembre en un 19 por ciento respecto a la anterior. En concreto, la incidencia de la bronquitis y bronquiolitis aumentó un 31 por ciento y la de la gripe un 15,3 por ciento, mientras que por infección de COVID-19 descendió un 23 por ciento.

Ante este escenario, la Consejería considera que "se hace necesario que en los centros sanitarios se haga uso de la mascarilla no sólo por parte de los pacientes, sino también de las personas que visitan a sus familiares ingresados, y también aumentar las medidas de higiene como el lavado de manos".

Salud ha recordado que los principales mecanismos para la transferencia de estas infecciones son la transmisión por contacto directo con personas infectadas (gotas y la transmisión aérea) o de forma indirecta mediante objetos y superficies contaminadas.

La orden emitida por la Consejería de Salud que ahora se prorroga hasta el 14 de enero, recomienda el uso de mascarilla de modo particular en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, tanto de carácter residencial como en centros de día (públicos, concertados o privados); en las consultas sanitarias privadas donde exista una mayor interacción y cercanía entre los profesionales sanitarios y los pacientes; y en los establecimientos sanitarios, en especial en las farmacias.

LLAMAMIENTO A LA VACUNACIÓN

Salud ha destacado la importancia de vacunarse, especialmente a la población más vulnerable.

Por otra parte, el Servicio Murciano de Salud (SMS) cuenta con los planes de contingencia anuales frente a la gripe en todas las áreas de salud elaborados, implantados y adaptados a cada área, a sus estructuras, población y recursos. En cada hospital está planificada la posible ampliación de camas y puestos en el Servicio de Urgencias.

En este sentido, "el SMS está preparado, como todos los años, para adoptar las medidas de prevención en el caso de que sean necesarias", ha asegurado el consejero.