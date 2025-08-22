Protección Civil de Murcia incorpora un dron para mejorar la capacidad de respuesta en situaciones críticas

Nuevo dron incorporado a los servicios de Protección Civil de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha reforzado los recursos tecnológicos de Protección Civil con la incorporación del dron 'DJI Matrice 4T', un dispositivo de última generación destinado a mejorar la capacidad de respuesta en situaciones críticas y a reforzar las labores de prevención en el entorno natural.

El Matrice 4T está equipado con un sistema óptico multisensorial que combina cámara térmica infrarroja de alta resolución, cámaras ópticas con modo nocturno de alta sensibilidad --con un rango que va desde ISO 100 hasta ISO 409.600-- y luz auxiliar infrarroja para garantizar un funcionamiento eficaz en entornos carentes de iluminación.

Su teleobjetivo integrado y el telémetro láser, con alcance de hasta 1.800 metros, permiten detectar, identificar y geolocalizar con gran precisión puntos de interés como focos térmicos, vehículos o personas, información que puede ser enviada de manera inmediata al personal en tierra, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Gracias a estas prestaciones, "el dispositivo se convierte en una herramienta esencial para intervenciones nocturnas y en áreas de difícil acceso, incrementando la seguridad de los equipos de emergencias y optimizando los tiempos de actuación", han explicado desde el Consistorio capitalino.

En palabras de Perona, "la incorporación del dron DJI Matrice 4T supone un salto cualitativo en nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. Su tecnología nos permite llegar más lejos, ver mejor en condiciones adversas y actuar con mayor eficacia, especialmente en la búsqueda de personas desaparecidas o en la prevención de incendios forestales".

El concejal ha subrayado, además, que esta iniciativa "refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Murcia por la innovación tecnológica aplicada a la protección ciudadana. Nuestro compromiso es dotar a los servicios de emergencias de los mejores medios disponibles para garantizar la seguridad de los vecinos y la preservación de nuestro entorno natural".