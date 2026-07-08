Protección Civil reanima a una mujer de 80 años rescatada del agua inconsciente en Los Urrutias (Cartagena)

Archivo - Socorrista de Protección Civil de Cartagena en playas (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Sanitarios de Protección Civil han logrado reanimar a una mujer de 80 años que ha sido rescatada inconsciente por los socorristas del Ayuntamiento de Cartagena en la playa de Punta Brava, en Los Urrutias (Cartagena), según han informado desde el 1-1-2.

El 1-1-2 ha recibido, a las 13:35 horas, una llamada informando de que dos socorristas de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena se habían lanzado al agua para atender a una persona que se encontraba inconsciente y a la que intentaban rescatar otros usuarios de la playa.

Hasta allí se ha desplazado un Vehículo de Intervención Rápida con sanitarios de Protección Civil, que al comprobar que la accidentada se encontraba en parada cardiorrespiratoria comenzaron las maniobras para reanimarla, lo que han logrado hasta la llegada de la Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

La mujer ha sido estabilizada y trasladada al hospital.