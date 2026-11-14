El proyecto europeo StreetRevival impulsa la innovación urbana en Barriomar

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia participa en StreetRevival, que tiene como objetivo diseñar y mejorar los espacios públicos de Barriomar a través del diseño sostenible, la innovación y la participación ciudadana.

Así lo ha presentado la concejal de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, esta mañana, quien ha destacado que "la participación de Murcia en StreetRevival supone una oportunidad para formar parte de una red europea de innovación urbana, compartiendo experiencias y conocimiento con otras ciudades y trasladando a Barriomar nuevas soluciones de mobiliario urbano en sostenibilidad, diseño y accesibilidad".

De esta forma, los vecinos participarán en el diseño, ubicación y características del mobiliario urbano a través de dinámicas de participación. Además, el proyecto cuenta con una financiación europea de 155.000 euros para las actividades del Ayuntamiento de Murcia.

Asimismo, contempla una línea de financiación en cascada de 100.000 euros destinada a tres iniciativas innovadoras que podrán desarrollar y experimentar sus soluciones en Barriomar. Las ayudas, que se concederán mediante una convocatoria europea abierta y competitiva, serán de 25.000, 25.000 y 50.000 euros.

La experiencia piloto en Barriomar contempla el diseño y desarrollo de cinco prototipos de mobiliario urbano innovador, que podrán incorporar soluciones de sombra, descanso, vegetación y espacios de encuentro, utilizando materiales sostenibles y criterios de accesibilidad. Las propuestas se definirán progresivamente mediante procesos de diseño colaborativo y experimentación, teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por los vecinos.

Entre las experiencias previstas destaca Print Your City, impulsada por The New Raw, que permitirá diseñar al menos tres piezas de mobiliario urbano mediante impresión 3D robotizada, reutilizando un mínimo de 150 kilogramos de residuos plásticos.

Asimismo, la participación ciudadana constituye otro de los ejes de StreetRevival. Para ello, se prevé la creación de un Grupo de Acción Local de Barriomar en el que podrán participar vecinos, asociaciones, comerciantes, centros educativos, entidades sociales, profesionales, la Junta Municipal y el Ayuntamiento.

Este espacio permitirá identificar necesidades, proponer soluciones, participar en talleres de cocreación y colaborar en la evaluación de las intervenciones. SURICATTA apoyará la dinamización del proceso, junto con la participación de entidades especializadas como el Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON) y el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM).

Además, Murcia es una de las cuatro ciudades piloto de esta iniciativa, junto con Helsinki, Bolonia y Nicosia, en un proyecto en el que colaboran 21 socios de nueve países europeos. Un proyecto europeo financiado por el programa Horizonte Europa, en el marco de la Nueva Bauhaus Europea.