El proyecto para mejorar el drenaje urbano de Mula recibe 18 ofertas para ejecutar las obras - CARM

MULA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El proyecto para la mejora de los colectores generales de Mula, en el área oeste del municipio, avanza tras el cierre del plazo de presentación de ofertas, al que han concurrido un total de 18 empresas.

La actuación, promovida por el Gobierno regional en auxilio de las competencias propias del Ayuntamiento de Mula, cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros y permitirá al municipio acometer una infraestructura hidráulica de envergadura que supera su capacidad de financiación ordinaria, según ha informado la Comunidad.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo colector de pluviales entre la carretera de Caravaca y la carretera de Pliego, con una conducción de hormigón armado de 1,5 metros de diámetro y 580 metros de longitud, capaz de evacuar hasta 10 metros cúbicos por segundo.

La actuación incluye la integración con las infraestructuras de saneamiento existentes, el entubado de las acequias afectadas y la prolongación del colector de pluviales procedente de la Cooperativa.

Asimismo, contempla la apertura completa del vial bajo el que discurrirán ambas infraestructuras, ampliando su trazado actual y adecuando el entorno urbano.

Los trabajos previstos incluyen también la reposición de servicios y firmes y la restitución de los vallados de las parcelas afectadas. Con la presentación de estas 18 ofertas, el proyecto continúa su tramitación administrativa y avanza hacia la adjudicación de unas obras.