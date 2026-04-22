El proyecto 'Murcia Río 3' conectará la ciudad con la huerta a través del nuevo Parque Metropolitano del Oeste

Visita a las obras del Parque Metropolitano del Oeste - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha anunciado este miércoles el inicio de la fase 2 del Parque Metropolitano del Oeste, una actuación integrada en el proyecto estratégico 'Murcia Río 3' cuyo objetivo es sellar la "unión definitiva" entre el área metropolitana de la ciudad y su huerta.

El proyecto incluye la rehabilitación integral de la histórica chimenea de la antigua fábrica conservera de La Molinera, eliminando patologías en su fábrica de ladrillo e instalando un sistema de iluminación ornamental, un graderío y una fuente pisable, según ha informado el Consistorio.

Asimismo, se protegerá la Morera de Barriomar (Morus alba L.), un ejemplar catalogado como árbol singular y superviviente de la época en la que existían 800.000 ejemplares en la huerta, de los que en la actualidad quedan 23.000.

En el apartado medioambiental, el Parque Metropolitano contempla la plantación de 5.800 ejemplares vegetales, incluyendo más de 800 árboles de gran porte y especies autóctonas mediterráneas.

El agua será el eje vertebrador de la zona gracias a la creación de un lago naturalizado de 800 metros cuadrados destinado al equilibrio ecológico y la regulación térmica, además de ocho fuentes ornamentales integradas en el denominado Plan Alberca.

Todo el entorno funcionará como la primera infraestructura verde inteligente de Murcia, dotada de estaciones meteorológicas y sensores de calidad del aire, polen y ruido.

Para el público infantil, se ha diseñado un área temática de 4.000 metros cuadrados que servirá como homenaje a los inventores murcianos. Este espacio contará con más de 100 elementos de juego inspirados en figuras como Isaac Peral, Juan de la Cierva, Victoria Pérez Rivas, Hortensia Martínez y Emilio Pérez Piñero.

Destaca una gran estructura central de más de 15 metros de altura inspirada en el autogiro y una cúpula de 11 metros que funcionará como mirador panorámico, además de tirolinas y espacios inclusivos.

El regidor, que ha estado acompañado por el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, ha subrayado que los trabajos avanzan a buen ritmo tras haber completado las labores de desbroce y limpieza general. En las próximas semanas se intensificará el movimiento de tierras con la entrada de maquinaria pesada para definir los itinerarios peatonales y ciclistas.