El proyecto piloto 'Panda' de lectura y escritura llega a 6.200 escolares con dificultades de aprendizaje

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visita el colegio Alfonso X de Yecla, donde se desarrolla el programa ‘Panda’ para mejorar la lectura y la escritura en niños con dificultades de aprendizaje - CARM

YECLA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

Un total de 6.200 escolares de 29 centros educativos de Infantil y Primaria de la Región participan este curso en el proyecto piloto 'Panda' para mejorar la lectura y la escritura del alumnado con dificultades de aprendizaje.

El programa, que desarrolla la Consejería de Educación y Formación Profesional y la Universidad Internacional de Valencia (VIU), a través de un convenio de colaboración, está destinado a alumnado de Infantil, con el fin de prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje del proceso de lectoescritura, y de primer ciclo de Primaria (1º y 2º curso) que esté comenzando con el proceso de alfabetización, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha visitado hoy el colegio Alfonso X el Sabio de Yecla, junto con la alcaldesa de la localidad, Remedios Lajara, el director de Investigación de la VIU, Vicente Andreu, y la directora del colegio, Ana Isabel Mazuecos, donde se ha implantado este programa, en el que participan 144 escolares, el 46 por ciento del alumnado del colegio.

Marín ha señalado que "este programa de refuerzo del aprendizaje de la lectura y la escritura sienta bases sólidas para el éxito escolar del alumnado, ya que está dirigido a edades tempranas, una etapa clave en el desarrollo de la competencia lectoescritora y en la detección temprana de posibles dificultades de aprendizaje. Reforzamos el compromiso del Gobierno regional con la equidad educativa, garantizando que ningún alumno se quede atrás".

Se benefician de 'Panda' el alumnado en cuyos centros se implementa el programa, y se mejora la alfabetización del alumno en riesgo de presentar dificultades de aprendizaje y del alumnado presente necesidades específicas de apoyo educativo, como estudiantes con discapacidad, con problemas de desarrollo del lenguaje o con desconocimiento del idioma. Además, se asesora a los docentes que participan en el proyecto.

Los alumnos participan en sesiones semanales que varían entre los 45 y los 60 minutos, contarán con material especializado y se pondrán en marcha planes de lectura.

El programa se basa en metodologías adaptadas a la edad del alumnado, que favorecen el desarrollo del lenguaje oral, la conciencia fonológica, la comprensión lectora, las habilidades narrativas, el vocabulario y la expresión escrita desde edades tempranas.

La Universidad Internacional de Valencia, que ha desarrollado este programa, ofrece los contenidos para formar a los maestros y visitará periódicamente los centros para realizar un seguimiento de su implantación. Por su parte, la Consejería formará a los docentes que participen en el programa a través del Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) y adscribirá a una maestra de la especialidad de audición y lenguaje para asesorar a los centros participantes.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 'INCLU-YO'

'Panda' forma parte del programa para la promoción de la educación inclusiva 'Inclu-YO', que tiene como objetivo transformar los centros educativos en espacios de plena inclusión con la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación.

'Inclu-YO' se implantó de forma piloto el pasado curso en 200 centros educativos y este curso se extiende a todos los centros de Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos que lo soliciten. El Gobierno regional destina a este programa seis millones de euros, 1,5 millones anuales desde el pasado curso y hasta 2027.

Dentro de 'Inclu-YO', 'Panda' forma parte de 'Inclu-YO aprende', que cuenta con otros dos programas específicos para mejorar la comunicación en alumnado con trastorno del espectro autista y otro programa para la prevención de las dificultades de aprendizaje en el alumnado cuya lengua vehicular no es el castellano.