PSOE achaca la deuda pública de la Comunidad a la "irresponsabilidad" y el "despilfarro crónico" del Gobierno regional

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández - PSRM-PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha denunciado este miércoles que "la mala gestión del Gobierno regional del Partido Popular, su irresponsabilidad y el despilfarro crónico del Ejecutivo de López Miras están llevando a la Región de Murcia al borde de la ruina".

Fernández ha analizado los últimos datos del Banco de España y del Ministerio de Hacienda correspondientes al cierre del ejercicio 2025, que sitúan la deuda pública de la Comunidad en un máximo "histórico" de 14.019 millones de euros, según ha informado el PSRM-PSOE.

Esta cifra, según la portavoz socialista, equivale ya a un tercio de todo el Producto Interior Bruto (PIB) regional.

"La ciudadanía de esta Región tiene que saber que, si tuviéramos que liquidar esta deuda entre todos, tendríamos que pagar casi 9.000 euros por habitante", ha detallado la diputada, quien ha hecho especial hincapié en el dato del déficit, que en 2025 escaló hasta el 1,56%, el más alto de toda España en términos relativos.

Para Fernández, resulta una "incoherencia del PP que se escuda en la infrafinanciación para esconder su mala gestión, mientras renuncia a 1.200 millones de euros más cada año del nuevo sistema de financiación autonómica y la quita de la deuda de 3.318 millones de euros, ofrecida por el Gobierno de España".

"¿En qué gasta el Gobierno de López Miras nuestro dinero?", se ha preguntado Fernández, que ha vinculado el "agujero" económico con el deterioro de los servicios públicos.

La parlamentaria del PSOE ha denunciado que la Región tiene "el peor transporte público de toda España, bomberos sin vehículos de rescate, niños y niñas que dan clase en colegios sin aire acondicionado y listas de espera sanitarias que llegan a los quince días para ver a un médico de cabecera y hasta los dos años para ver a un especialista".

Finalmente, ha criticado que "mientras el Gobierno de López Miras derrochaba el dinero público en no sabemos muy bien qué, casi 1.400 personas fallecieron en esta Región el año pasado esperando las prestaciones por dependencia".

Por todo ello, ha asegurado que desde el PSRM-PSOE "seguiremos trabajando para defender los intereses de la Región de Murcia para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía".