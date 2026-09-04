El PSOE acusa al PP de "traicionar" a la Región al rechazar la propuesta del Gobierno sobre financiación autonómica

Archivo - La senadora socialista Inma Sánchez Roca - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE Inma Sánchez Roca ha afirmado este viernes que el Gobierno autonómico encabezado por Fernando López Miras "traiciona" a la Región de Murcia al rechazar la propuesta de reforma del modelo de financiación del Ejecutivo central, que supondría, según ha dicho, un incremento anual de 1.188 millones de euros para la comunidad autónoma.

"El PP vuelve a demostrar que su única estrategia es confrontar con el Gobierno de España y seguir las instrucciones de Feijóo, aunque eso perjudique directamente a la ciudadanía. López Miras vuelve a elegir al PP antes que a la Región de Murcia y rechaza la mayor mejora de financiación para nuestra comunidad", ha destacado Sánchez Roca.

En este sentido, la parlamentaria socialista ha insistido en que López Miras "tenía que elegir entre Feijóo y la Región, y ha elegido a Feijóo".

Según ha precisado, la propuesta del Gobierno de España permitiría a la Región disponer de un 20% más de recursos anuales --"el mayor aumento porcentual de todas las comunidades autónomas"--, cuantía que "se podría destinar a climatizar aulas, contratar más profesionales sanitarios y dotar a los bomberos de los medios que necesitan".

"La Región de Murcia lleva años reclamando una solución al problema de la infrafinanciación. Ahora que llega una propuesta que nos sitúa entre las comunidades más beneficiadas y que supone casi 1.200 millones de euros adicionales cada año, López Miras dice que no. Esto es un ejemplo más de irresponsabilidad política", ha señalado.

"Una vez más, el PP demuestra que su prioridad no es resolver la infrafinanciación, sino utilizarla como arma política contra el Gobierno de España", ha finalizado Sánchez Roca.