PSOE afirma que la moción de censura en Cartagena busca "desalojar al PP" de un ayuntamiento "en manos de Vox"

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CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha defendido este martes que la moción de censura registrada en el Ayuntamiento de Cartagena tiene como objetivo "desalojar al Partido Popular", al que ha acusado de estar "arrodillado y en manos de Vox".

Fernández ha destacado que PSOE, Movimiento Ciudadano (MC) y Sí Cartagena han alcanzado un acuerdo para impulsar esta herramienta con el propósito de "resolver de verdad los problemas reales" del municipio.

Según ha explicado, las tres formaciones políticas están terminando de definir un "proyecto de progreso, de unidad y de solución" para la ciudadanía.

En este sentido, ha criticado la gestión de la alcaldesa, Noelia Arroyo, al afirmar que bajo el mandato del PP solo existe una "ciudad de cartón-piedra" en la que "únicamente" se ejecutan las inversiones que proceden de forma directa del Gobierno de España.

Asimismo, Fernández ha censurado la "absoluta sumisión" del Gobierno municipal frente al Ejecutivo de la Comunidad Autónoma. A su juicio, "lo único que hacen es confrontar" con el Gobierno central, a pesar de que este "es el que le está mandando el dinero".

"Cartagena no merece estar paralizada como lo está por este gobierno del Partido Popular que está en manos de Vox", ha concluido Fernández.