PSOE anuncia que presentará mociones para garantizar el uso de espacios públicos en la Región sin discriminación

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Carmina Fernández, ha anunciado que el PSOE presentará mociones en el parlamento autonómico y en todos los ayuntamientos para "garantizar el uso de los espacios públicos para la celebración de eventos de interés social, cultural o religioso, tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora, sin limitaciones de ningún tipo por motivos de raza, religión u orientación sexual, entre otros".

Así, ha emplazado al PP a que "se posicione" y aclare si "está del lado del odio o está del lado de la democracia, ya que en materia de derechos fundamentales no hay lugar para la equidistancia".

La socialista ha explicado que las iniciativas presentadas por el Partido Popular y Vox en el pleno del Ayuntamiento de Jumilla, con el objetivo de "impedir la celebración de actos religiosos islámicos" en instalaciones deportivas de la localidad, "obligan a dar este paso adelante para defender los valores, derechos y libertades que blinda nuestra Constitución en la Región de Murcia".

Y es que, advierte, la moción aprobada por el Partido Popular en Jumilla, con la abstención de Vox, es "inconstitucional, con una motivación racista y xenófoba, contra la que se ha posicionado incluso la Iglesia Católica". "En una democracia como la nuestra no cabe ningún tipo de discriminación o restricción por razón de origen, raza o religión", ha afirmado.

Fernández ha recordado que España "es un Estado aconfesional y que, por tanto, ni tiene una religión oficial ni impone limitaciones a la práctica de las religiones por parte de la ciudadanía".

En este sentido, ha explicado que el artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad religiosa y de culto y establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, un marco legal que permite, por ejemplo, "la organización de procesiones o concentraciones religiosas en espacios públicos, como es el caso de nuestra Semana Santa".

A continuación, la portavoz socialista ha denunciado que el Partido Popular de López Miras y Vox "han convertido la Región de Murcia en el laboratorio de las políticas de la ultraderecha".

Asimismo, ha destacado que "el PP, después de muchos años blanqueando los discursos de odio de Vox, está llevando a la práctica sus políticas más reaccionarias".

Para terminar, ha asegurado que los disturbios ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio "son la consecuencia más visible del odio que están alimentando la derecha y la ultraderecha", por lo que ha hecho un llamamiento al Partido Popular y a Vox para que "pongan fin a esta deriva que pone en riesgo los pilares de nuestra democracia".

"Desde el Partido Socialista, con nuestro secretario general Francisco Lucas, seguiremos defendiendo, con todos los instrumentos a nuestro alcance, la igualdad, la libertad, la convivencia y los derechos humanos", ha concluido.