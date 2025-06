El PSOE califica los Presupuestos de 2025 como las cuentas "de la vergüenza, de la radicalidad y del odio"

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha criticado los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025, calificándolos como las cuentas "de la vergüenza, de la radicalidad, del odio y de la venganza contra las ONG y contra todos aquellos que vienen a la Región y que necesitan ayuda".

Fernández ha denunciado públicamente que el Gobierno regional "ha traído los Presupuestos que resuelven los problemas" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la "ultraderecha de Vox". A su juicio, estas cuentas "lo único que demuestran" es que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, "se ha arrodillado una vez más ante Vox".

La dirigente socialista ha señalado que la Región de Murcia "lleva siete meses paralizada por la irresponsabilidad de López Miras", quien ha preferido "olvidarse por completo de la ciudadanía y dejar de lado los problemas reales de esta Región" para "ceder al chantaje de Vox y asumir, punto por punto, su decálogo racista, xenófobo, machista que hace que retrocedamos en derechos y libertades".

Ha destacado que el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ofreció "un pacto sincero" al Partido Popular y a López Miras para aprobar unos Presupuestos "centrados, alejados de la radicalidad" y que "resolvieran realmente los problemas reales de la gente". Sin embargo, ha lamentado que esa propuesta fue rechazada.

UNOS PRESUPUESTOS "LLENOS DE MENTIRAS"

Fernández ha criticado que estos Presupuestos "están llenos de mentiras" porque el Ejecutivo regional "sabe que no los van a ejecutar". Y es que ha reprochado que "nunca ejecutan lo más importante del Presupuesto, que son las inversiones que hacen crecer esta Región; no cumplen nunca el déficit; y van a aumentar la deuda, pese a lo que diga el Gobierno del PP".

De hecho, ha señalado que los datos de la propia Comunidad Autónoma revelan que "en el capítulo 6 de inversiones en 2024, se ejecutó por debajo del 50%". "Es decir, más de la mitad de las inversiones que proponen, nunca se cumplen", ha lamentado.

La portavoz socialista ha criticado que estos Presupuestos "no sirven para disminuir las interminables listas de espera en sanidad o dependencia" y no resolverán problemas como "el calor insoportables en las aulas, los techos de amianto o los barracones para el próximo curso".

Ha acusado al Gobierno regional de no contemplar "políticas para colectivos desfavorecidos, LGTBI" y de no invertir "en la lucha contra la violencia machista" ni en "reducir la brecha salarial". "Tampoco garantizan el agua para siempre a esta Región" y "no protegen el Mar Menor", ha apostillado.

Fernández ha calificado estas cuentas como unos Presupuestos "para salir del paso" que "solo atienden a intereses partidistas" de Feijóo y Vox, y que "generarán más desigualdad, más pobreza y menos soluciones".

A pesar de ello, ha anunciado que el PSOE presentará enmiendas, "aunque sabemos que no nos las aprobarán", cumpliendo con "su obligación como grupo parlamentario". "Es nuestra obligación hacer una propuesta sobre cómo mejoraríamos ese Presupuesto", ha zanjado.