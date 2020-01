PSOE cree que los Presupuestos son fruto del "miedo a la extremaderecha" y Podemos los achaca de "derrotistas"

Publicado 28/01/2020 13:43:16 CET

PP, Cs y VOX no presentarán enmiendas a los Presupuestos regionales

CARTAGENA (MURCIA), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, considera que los Presupuestos regionales del año 2020 son fruto del "miedo" que tiene el Gobierno "ante las imposiciones de la extrema derecha". El líder socialista ha calificado las Cuentas de "vergüenza regional" por la inclusión del veto parental.

"Este proyecto es cobarde e injusto, porque no aborda los enormes desafíos que tiene la Región de Murcia, como la desigualdad y su fragilidad ambiental", ha dicho coincidiendo con las declaraciones que ha hecho la portavoz de Podemos, María Marín, que los calificaba de "derrotistas y continuistas".

Conesa ha tendido nuevamente la mano a PP y a Ciudadanos para rectificar las Cuentas regionales. "Todavía están a tiempo de no claudicar ante peticiones contrarias a derechos fundamentales y a la legalidad", ha apuntado.

El PSOE se ha comprometido a sacar adelante las Cuentas si se retira de ellas el 'pin parental' y se aumentan medidas específicas para la lucha contra la violencia de género y para combatir la pobreza y la desigualdad en la Región.

De no ser así, ha añadido, el Gobierno regional sigue adelante con estos Presupuestos "forzando y rompiendo consensos y normas jurídicas básicas; si no escucha a esta Asamblea Regional y otros órganos le dicen que incumple leyes fundamentales, este Gobierno habrá firmado su sentencia de muerte".

En cuanto a Podemos, María Marín ha echado en falta que el documento contemple "nuevos proyectos para la Región", así como de "medidas concretas para resolver los problemas reales de la Región".

Teme que, por ejemplo, los 56 millones que se destinarán para la regeneración del Mar Menor sean para "hacer un lavado de imagen y no emplearlo en resolver los problemas reales de la laguna".

A su vez, ha criticado que los presupuestos "no sean sociales" al no hacer referencia al Salario Mínimo Interprofesional ni a las pensiones ni a "combatir la temporalidad en el empleo ni medidas para la contención de los precios del alquiler. Y tampoco se habla de los más de 10 millones de expedientes de dependencia que están por resolver". "No son los presupuestos que deseamos ni que necesitamos", ha coincidido su compañero Rafael Esteban.

En cuanto a PP, Cs y VOX, los grupos que han alcanzado el acuerdo para que los Presupuestos de 2020 puedan salir adelante en su trámite parlamentario. Ninguno de ellos presentará enmiendas a las cuentas regionales, ha recordado el portavoz del PP, Joaquín Segado, según lo acordado en el documento que firmaron.

Aunque VOX no presentará enmiendas, su portavoz, Juan José Liarte, ha dicho que estos no son los Presupuestos que VOX habría elaborado y que le gustaría presentar en la Asamblea, no obstante "estamos satisfechos por haber conseguido que se recogieran nuestras propuestas, ha matizado.

Entre ellas destaca el llamado 'pin parental', la supresión de las subvenciones nominativas a sindicatos y patronales para, ha dicho, "favorecer la libertad sindical y que todos los sindicatos puedan competir en condiciones más igualitarias", la supresión de beneficios fiscales a la industria del juego y ayudas a familias numerosas, personas con discapacidad y a la tercera edad.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Juan José Molina ha destacado que estos son "los mejores presupuestos posibles, unas cuentas que representan 4.700 millones de euros de ilusión, cohesión territorial y avance social para nuestra Región". Según ha dicho, se trata de unos presupuestos de "progreso en lo social y liberales en lo económico".

Entre las partidas en las que ha puesto énfasis Ciudadanos destacan las actuaciones referidas al Mar Menor, con partidas por valor de 45 millones de euros, que incluyen, ha explicado, un Centro de Seguimiento Ambiental del Mar Menor y actuaciones inmediatas en la rambla de La Maraña y en la red de evacuación pluvial, ambas en Los Alcázares.

A estas actuaciones se suman 15 millones para conversión en agricultura ecológica. Además, ha resaltado que hay una partida específica para la carretera de Benizar, Otós y Mazuza.

En materia de Educación ha hecho alusión a la inclusión de un Plan de Choque para mejorar las infraestructuras en los centros educativos, dotado con cerca de 20 millones de euros.

En Empleo ha destacado que se ha dotado la cuota cero de los autónomos con 2,65 millones y apostando por inversiones y apoyo en economía social por 2,9 millones, mientras que en Sanidad, Molina ha recalcado que hay una partida para paliar las listas de espera, "hoy en niveles más altos de los deseados", ha lamentado y la construcción de los distintos Centros de Alta Resolución".

Por último, en Cultura ha dicho que hay aportaciones específicas por importe de 4,5 millones de euros a las orquestas Sinfónica y de Jóvenes de la Región de Murcia, entre otras acciones.

Finalmente, el portavoz del PP Joaquín Segado ha asegurado que estas cuentas "fortalecen el bienestar social de los ciudadanos" y que persiguen el objetivo de creación de empleo y puestos de trabajo fomentando la bajada de impuestos, la mejora en la atención sanitaria y la apertura de 24 horas de la Unidad de Hemodinámica en el Santa Lucía, así como apostar por la recuperación del Mar Menor.

En este sentido, se ha dirigido al PSOE al que ha dicho que tiene la "oportunidad de aprobar los presupuestos" añadiendo que los socialistas se pueden decantar por apoyar las rebajas fiscales, beneficios fiscales para jóvenes y familias numerosas "u optar por un modelo de subida de impuestos y machaque continuo a la clase media".