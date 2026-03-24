PSOE critica que "no hay ni rastro" de las medidas anunciadas por López Miras para paliar los efectos de la guerra

Archivo - El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas - PSOE - Archivo

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha criticado este martes que "tras dos semanas no hay ni rastro de las medidas" que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "anunció para paliar las consecuencias de la guerra en Irán", según ha informado el partido.

Lucas ha criticado la actitud del jefe del Ejecutivo regional al afirmar que "López Miras se ha dedicado a confrontar con el Gobierno de España y a repetir los argumentarios del señor Feijóo, mientras los ciudadanos sufren en sus bolsillos su falta de gestión".

El dirigente socialista ha exigido a la Administración autonómica que complemente las acciones estatales tras remarcar que "Cataluña, el País Vasco o Asturias ya han aprobado las suyas y el Gobierno de España ha puesto en marcha el mayor escudo social de la Unión Europea".

El representante del PSOE ha reclamado al Ejecutivo regional un cambio bajo la premisa de que "el Gobierno regional puede y debe complementar las medidas aprobadas por la Nación". Así, ha destacado el impacto de las rebajas fiscales estatales como la reducción del IVA de la electricidad al 10% o la suspensión del impuesto sobre la producción de energía para aliviar la carga económica de las familias murcianas.

Lucas ha incidido en la vigencia de otras ayudas estatales como la reducción del IVA del gas natural y de los hidrocarburos junto a la ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible para sectores estratégicos como el transporte, la agricultura y la pesca.

Además, ha subrayado la importancia de la extensión durante todo el año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y el refuerzo del bono térmico para proteger a los hogares con un mayor índice de vulnerabilidad.

Finalmente, Lucas ha exigido al Gobierno regional "menos propaganda y más gestión" para atender las necesidades de los habitantes de la Región de Murcia ante la crisis actual.