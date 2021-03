PSOE y Cs trabajan en un "ambicioso" programa para reactivar la economía, reducir la pobreza y abordar la pandemia

Se proponen, entre otras cosas, no subir los impuestos, la vuelta a la presencialidad en la Educación y fijar la sanidad como eje

LORCA (MURCIA), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Ciudadanos pondrán en marcha, a partir de este sábado, una comisión negociadora para trabajar en el programa de gobierno que van a implementar ambas formaciones, cuya base será el "imprescindible proceso de regeneración de nuestras instituciones democráticas y la ampliación generalizada de la transparencia en un marco de firme estabilidad institucional".

Así lo han hecho saber el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, y la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, durante la lectura de la declaración institucional conjunta que han llevado a cabo este viernes en el Patio del Palacio de Guevara de Lorca y en el que han estado presentes diputados de ambas formaciones y el alcalde de la localidad, Diego José Mateos.

Durante su intervención, Conesa ha señalado que el PSOE y Cs tienen claro que "no hay tiempo que perder" porque la actual situación "no nos permite perder ni un segundo ni un esfuerzo en otra cuestión que no sea trabajar para superar la crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la misma".

Ha anunciado que los equipos de ambas formaciones políticas están ya trabajando en el programa de gobierno que aplicarán para "poner de nuevo en marcha a las instituciones de la Región". Este sábado tendrá lugar una primera reunión conjunta a la que serán convocados los medios de comunicación, tal y como ha dicho.

Conesa ha explicado que ha decidido autoexcluirse del gobierno de coalición entre el PSOE y Cs, porque "de ninguna manera" va a permitir que el PP "intente manchar el nombre de un gobierno que va a trabajar por una Región mejor y más transparente".

"Si hay un partido que ha manchado la imagen de la Región ha sido el PP", según Conesa, quien ha asegurado que servirá "con lealtad" a este nuevo Ejecutivo que va a trabajar "para que nadie se quede atrás".

"Como dije, primero soy murciano, y demostré mi compromiso con la Región al renunciar al aforamiento por una denuncia que ya se archivó en su día", según el secretario general del PSRM, quien estima que "es el momento de trabajar juntos y no enfrentados, de la colaboración, la coordinación y la lealtad entre instituciones, de los 45 municipios de la Región, del Gobierno de la Región y del Gobierno de España, y en ello pondremos todo nuestro esfuerzo".

"AMBICIOSO" PROGRAMA

Por su parte, Martínez Vidal ha señalado que ambos partidos van a desplegar un "ambicioso" programa de actuación con el objetivo de recuperar la actividad económica que incluirá proyectos impulsados con fondos europeos que llegarán también a la Región y "serán el motor de la recuperación económica que todos necesitamos".

"Haremos del diálogo y la concertación social el instrumento más eficaz para reducir las brechas de desigualdad social y salarial", según Martínez Vidal, quien ha asegurado que el nuevo Ejecutivo no va a subir los impuestos en la Región porque entienden que "sería un obstáculo en esta complicada coyuntura para los ciudadanos".

De la misma forma, ha anunciado que se mejorarán los mecanismos de auditoría, control y reducción del gasto público, incluyendo el derivado de los cargos políticos y de confianza; al tiempo que se renovarán y profundizarán su "decidido apoyo" a autónomos y pymes, "especialmente en los sectores más castigados como la pandemia, como es el caso del turismo, de la hostelería y del comercio.

Ambos partidos se proponen también trabajar con el objetivo "irrenunciable" de "reducir los altos niveles de pobreza y de exclusión social que existen en la Región".

En materia educativa, se han comprometido "a la vuelta segura e inmediata al modelo presencial, con todas las garantías tanto para docentes y alumnos como personal de administración y servicios".

"La sanidad será otro eje imprescindible para Cs y PSOE, con el objetivo prioritario de abordar la gestión de la crisis sanitaria ofreciendo a los ciudadanos de nuestra Región la seguridad y transparencia que merecen", según Martínez Vidal.

En este sentido, ha remarcado que el nuevo Gobierno realizará un "imprescindible y sustancial esfuerzo en materia sanitaria, incluyendo un reconocimiento a sus profesionales, que siguen batiéndose el cobre como nuestra primera línea de defensa frente al coronavirus".

Respecto a los equipos de trabajo, el de Ciudadanos está conformado por Marina Bravo, secretaria general de Ciudadanos; José Gabriel Sánchez Torregrosa, secretario de Acción Institucional; y la diputada del grupo parlamentario Valle Miguélez.

"Es el momento de trabajar juntos y no enfrentar; de la colaboración, la coordinación y la lealtad entre instituciones: Ayuntamientos, Gobierno Regional y Gobierno Central, y en ello pondremos todo nuestro esfuerzo", han concluido.