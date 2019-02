El PSOE exige al PP que "deje de mentir y de hacer el ridículo" sobre el futuro del Tajo-Segura

Publicado 07/02/2019 12:52:49 CET

El portavoz parlamentario, Joaquín López Pagán, recuerda al PP que el Gobierno de España "no ha dejado de cumplir la ley"

MURCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y vicesecretario general del PSRM-PSOE, Joaquín López Pagán, ha pedido al Partido Popular de la Región y de López Miras que "dejen de hacer el ridículo y de hacer el hooligans sobre el Trasvase Tajo-Segura, porque no hay ninguna razón para preocuparse y alarmar a la población".

López Pagán ha subrayado que lo que tendría que hacer el Partido Popular es "construir con las demás fuerzas políticas el cumplimiento del Pacto regional del Agua". Así, recuerda que el Gobierno socialista de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha vuelto a autorizar un nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para este mes de febrero.

"El Gobierno de España no ha dejado de cumplir la ley y de atender las necesidades de nuestra cuenca deficitaria; por tanto, pide al PP que se tranquilice, que no busque más temas para desviar la atención de sus problemas y abandone la demagogia, el juego sucio y el politiqueo barato. El PSOE está con los agricultores y con los regantes y no se dedica a instrumentalizar el tema del agua por un puñado de votos".

El portavoz socialista ha añadido que "Diego Conesa está trabajando por la Región y tiene toda la legitimidad para asistir a cualquier foro en el que se representen los intereses regionales, por mucho que le pese al Partido Popular, que ha optado por tener una actitud desaforada, impropia de un partido que gobierna".