El PSOE exige la puesta en marcha de medidas de seguridad "urgentes" en el puente que une El Raal y Beniel

Representantes del PSOE visitan junto a vecinos el puente que une la pedanía de El Raal con el municipio de Beniel - PSOE DE MURCIA

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional y portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, y la concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Carmen Fructuoso, registrarán sendas mociones para exigir soluciones "urgentes" que mejoren la seguridad vial en el puente que une la pedanía de El Raal con el municipio de Beniel.

Ambas representantes visitaron este lunes la zona acompañadas por vecinos afectados, tras los accidentes registrados en el entorno, incluido uno mortal, ante "la falta de condiciones de seguridad para peatones, ciclistas y conductores" en el puente, según ha informado el PSOE en un comunicado.

Así, el PSOE reclamará medidas que aumenten la visibilidad del paso de peatones, reduzcan la velocidad de los vehículos y permitan el tránsito seguro de las personas que se desplazan entre ambas localidades, especialmente en una vía "sin aceras ni arcenes" y muy utilizada también por quienes recorren el Camino de Caravaca de la Cruz.

Al tratarse de una carretera de titularidad autonómica, Fernández exigirá al Gobierno regional y a la Dirección General de Carreteras que asuman sus competencias y actúen con urgencia. La diputada socialista ha advertido de que el paso de peatones se encuentra en un cambio de rasante, lo que dificulta la visibilidad de los vehículos, muchos de los cuales circulan "a gran velocidad" por la zona debido a la ausencia de reductores.

"Lo que vamos a reclamar es seguridad para los vecinos y vecinas y unas carreteras en condiciones para que puedan circular tanto los vehículos como las personas y los ciclistas", ha afirmado la diputada socialista, quien ha recordado que muchas personas que utilizan la parada de autobús se ven obligadas a recorrer más de 500 metros por la vía hasta llegar al paso de peatones, "sin arcén, sin aceras y sin garantías de seguridad".

Por su parte, Fructuoso, que también presentará una moción este mes en el Ayuntamiento de Murcia, pedirá al Gobierno local que inste a la Comunidad Autónoma a poner en marcha las actuaciones necesarias en este entorno.

Al respecto, la edil socialista ha subrayado que esta situación "evidencia la falta de inversiones en infraestructuras básicas y el abandono generalizado del PP a las pedanías, con consecuencias directas en la vida diaria de sus vecinas y vecinos".

"En El Raal necesitan soluciones, porque cuando una carretera no tiene la señalización adecuada, ni aceras ni arcenes, y se obliga a las personas a caminar por la vía, existe un problema evidente de seguridad que debe resolverse ya para evitar futuras desgracias", ha subrayado Fructuoso.

Durante la visita, los vecinos trasladaron a las representantes socialistas su preocupación por el riesgo diario que supone cruzar este paso de peatones, el único punto de unión peatonal con Beniel. Según explicaron, llevan años reclamando medidas ante una situación que afecta tanto a quienes caminan como a quienes circulan en bicicleta.

Desde el PSOE han insistido en que la protección de peatones y ciclistas "debe ser una prioridad" y han reclamado una actuación coordinada entre administraciones para "ofrecer una solución eficaz a un problema que afecta directamente a la seguridad y a la calidad de vida en las pedanías, antes de que este punto vuelva a ser escenario de nuevos atropellos o de otra tragedia".