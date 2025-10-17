PSOE: "La inacción de López Miras en ordenación territorial agrava los efectos de las lluvias y daña infraestructuras"

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha denunciado que "la inacción de López Miras en materia de ordenación territorial agrava los efectos de las lluvias, daña infraestructuras y pone en riesgo a la población".

Fernández ha recordado que el Gobierno de López Miras "tiene sin hacer el plan de ordenación territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y el plan de prevención de riesgo de inundaciones de la Región de Murcia, que llevan cinco años de retraso".

Así, ha explicado que "los daños ocasionados en la red de abastecimiento de agua en los municipios del Campo de Cartagena y el Mar Menor han sido de una gran dimensión y, en estos momentos, la Mancomunidad de Canales del Taibilla trabaja en la limpieza de los últimos tramos del canal afectados por las lluvias torrenciales".

En este sentido, ha destacado que est jueves por la tarde "se inició la distribución de agua limpia al sistema, un paso clave para recuperar el servicio de agua apta para consumo humano".

"Desde el primer instante, se han movilizado todos los recursos necesarios para restablecer el servicio de agua potable lo antes posible. Los equipos continúan trabajando sin descanso, día y noche, para lograrlo", ha añadido.

Finalmente, ha criticado que estas lluvias "han vuelto a poner de manifiesto las consecuencias de la falta de gestión del Gobierno regional".