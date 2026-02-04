PSOE: "López Miras aceptaría el decálogo del PSRM si tuviera voluntad real de resolver el problema de la vivienda"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández - PSRM-PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha asegurado que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, aceptaría el decálogo de medidas propuesto por el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, "si tuviera la mínima voluntad de resolver el problema de la vivienda en la Región". A su juicio, la negativa del Ejecutivo autonómico responde únicamente a una falta de interés por aplicar medidas eficaces para abaratar el acceso a la vivienda.

Fernández ha lamentado que, mientras el líder socialista "tiende la mano y propone un acuerdo para abordar uno de los mayores problemas de la Región", el Partido Popular responda "con excusas, ruido y propaganda barata". En este sentido, ha subrayado que López Miras "tiene que decidir si quiere dialogar e incorporar medidas efectivas para facilitar el acceso a la vivienda o si prefiere seguir confrontando con los argumentarios que le manda Alberto Núñez Feijóo".

La portavoz socialista ha defendido que el decálogo presentado por Francisco Lucas recoge propuestas "razonables y realizables", entre las que ha citado ayudas directas de hasta 36.000 euros para jóvenes y familias destinadas a la compra de la primera vivienda; la garantía de que el suelo público y la vivienda pública sigan siendo de titularidad pública; la declaración de zonas tensionadas para frenar la subida abusiva de los alquileres y limitar precios; así como bonificaciones y deducciones fiscales para aliviar el coste del alquiler y fomentar la puesta de viviendas en el mercado.

Fernández ha cargado duramente contra la gestión del Ejecutivo regional en materia de vivienda y ha señalado que "López Miras es el máximo responsable de que la Región sea la comunidad donde más ha subido el precio de la vivienda". En este contexto, ha reprochado al Gobierno autonómico que se niegue a poner límites a los alquileres, incumpla la Ley de Vivienda, no haya construido "ni una sola vivienda pública en ocho años" y no haya adoptado "ninguna medida eficaz para frenar la especulación".

"La respuesta del PP es un insulto a la inteligencia", ha afirmado la portavoz socialista, quien ha acusado al Ejecutivo regional de no haber abonado las ayudas al alquiler joven financiadas por el Gobierno de España y de ser incapaz de impulsar promociones de vivienda con fondos estatales, "dinero que probablemente tendrán que devolver si no cumplen los plazos".

En relación con el rigor presupuestario, Fernández ha asegurado que el Gobierno regional "no puede dar lecciones", al ser, según ha dicho, "uno de los más incumplidores de España". "En el PP solo responden al argumentario que les manda Feijóo, un argumentario vacío que demuestra que ni siquiera se han molestado en leer las propuestas del PSRM, que benefician tanto a compradores y arrendadores como a los propietarios", ha añadido.

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado al Ejecutivo de López Miras que "deje de repetir consignas" y empiece a trabajar para garantizar el derecho a una vivienda digna. "Esperamos que atienda las propuestas de Francisco Lucas y deje de hacer política partidista para resolver los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia", ha concluido.