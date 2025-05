PSOE de Lorca defenderá en el Pleno una moción para advertir de los efectos del recorte al Tajo-Segura

Expresa su "compromiso inquebrantable" con el trasvase, "vital para el presente y el futuro de nuestra economía agrícola y ganadera" LORCA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE presentará una moción al próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Lorca para "advertir de las consecuencias sociales y económicas que tendría cualquier recorte injustificado en el volumen de agua trasvasada" del trasvase Tajo-Segura al Levante, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Casalduero, ha remarcado que "sin un suministro hídrico suficiente, estable y a precios justos, Lorca no puede sostener su modelo productivo ni su población rural", y ha incidido en que el trasvase "es una herramienta de desarrollo y cohesión territorial".

Casalduero ha expresado el "compromiso inquebrantable" del PSOE de Lorca con el acueducto Tajo-Segura, que ha definido como una infraestructura "vital para el presente y el futuro de nuestra economía agrícola y ganadera".

"Sin el caudal estable que proporciona el trasvase, la agricultura intensiva y tecnificada que distingue a nuestra comarca sería inviable", ha señalado. Esta infraestructura no solo permite el cultivo de miles de hectáreas, sino también el mantenimiento de explotaciones ganaderas claves para la economía local, como el sector porcino", ha dicho.

La dirigente socialista ha expresado su oposición "frontal" a "cualquier modificación que no venga acompañada de alternativas reales, equivalentes y asequibles", y ha destacado la importancia de no convertir el debate hídrico en un enfrentamiento político. "Es momento de unidad, no de confrontación. Lorca necesita soluciones, no discursos vacíos", ha insistido.

El PSOE de Lorca ha defendido el trasvase como una "infraestructura irrenunciable", pero también ha respaldado la inversión en desalación y reutilización de aguas ante los efectos del cambio climático. "Negar esta realidad no nos lleva a ninguna parte", ha señalado Casalduero.

En esta línea, ha hecho un llamamiento a la "unidad institucional y social, más allá de ideologías". "Lo que pedimos es unidad y diálogo. Entre nosotros y hacia los gobiernos regional y central, gobierne quien gobierne. El agua no puede ser rehén de un calendario electoral. Nuestros agricultores y ganaderos no pueden vivir pendientes de un cambio político", ha manifestado.

"Por eso exigimos garantías, hoy y en el futuro, de que el trasvase y sus caudales estarán protegidos. Este mensaje queremos trasladarlo con firmeza desde el Pleno de Lorca, con una voz unánime que refleje la unidad de toda la sociedad lorquina en defensa del agua que tanta falta nos hace", ha concluido Casalduero.