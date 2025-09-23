PSOE Murcia propone un calendario público de reformas para garantizar que los colegios estén listos al inicio de curso

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, y la concejala socialista Esther Nevado - PSOE DE MURCIA

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha registrado una moción al Pleno de este jueves en la que propone la creación de un calendario público anual de reformas para garantizar que los colegios "estén en condiciones óptimas y con infraestructuras adecuadas" al inicio del curso escolar.

El portavoz del PSOE en el Consistorio capitalino, Ginés Ruiz, ha explicado que la iniciativa "busca reforzar el mantenimiento de los centros educativos, agilizar los proyectos pendientes y garantizar mayor transparencia en todas las intervenciones", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

En este contexto, la moción plantea aumentar la inversión en obras de verano, "priorizando las necesidades más urgentes"; acelerar la contratación de infraestructuras como comedores y pérgolas "con plazos claros" y elaborar un calendario anual de reformas consensuado con las direcciones de los centros y las asociaciones de padres y madres que detalle las fechas y el alcance de cada obra.

También propone la creación y convocatoria de una mesa de seguimiento con técnicos municipales y representantes de la comunidad educativa para supervisar la calidad de las actuaciones y el cumplimiento de los plazos.

"Se trata de una propuesta constructiva y necesaria pensada para dar tranquilidad a las familias y equipos directivos, mejorar la planificación municipal y garantizar unas instalaciones educativas dignas y seguras", ha afirmado Ruiz.

Por su parte, la edil Esther Nevado ha denunciado "los retrasos y la deficiente gestión de las obras de verano en los colegios públicos". Según ha explicado, varias obras anunciadas "aún no han comenzado o se han completado tarde", entre las que ha destacado las cubiertas en Los Garres, Rincón de Seca y Patiño.

"El CEIP Virgen de la Fuensanta lleva tres años esperando una pérgola", ha señalado la edil socialista.

AULAS SIN CLIMATIZACIÓN Y COMEDORES

Asimismo, ha criticado que de las 16 intervenciones anunciadas este año "ninguna ha abordado el grave problema del calor en las aulas públicas del municipio, una situación que se repite cada verano en los centros públicos del municipio y que obliga, incluso, a suspender las clases debido a las altas temperaturas, como ocurrió, el pasado junio".

Nevado también ha lamentado que el PP haya presentado este mes la apertura de cuatro comedores "como un logro cuando su ejecución debería haberse completado antes del inicio del curso".

"No se puede hablar de éxito cuando llegamos tarde a algo tan esencial. Estos comedores, que son una necesidad urgente para muchas familias, no estarán operativos hasta el próximo año. Como consecuencia, cerca de 500 familias de alumnos de los CEIP de Puente Tocinos, Santiago el Mayor, Barrio El Progreso y Barqueros se quedan, por ahora, sin acceso al servicio de comedor escolar", ha señalado.

Para finalizar, la edil socialista también ha denunciado que el Gobierno de Ballesta "se ha limitado a lanzar comunicados con titulares grandilocuentes, que no se corresponden con la realidad generalizada de los centros". "Los retrasos y los anuncios inflados solo evidencian la falta de planificación del Gobierno. Es una muestra más de que la educación no es una prioridad para este alcalde", ha concluido.