El PSOE, "sorprendido" por que ahora se pida informe jurídico para estudiar el recurso presentado sobre el Grupo Mixto

Recuerda que cuando se nombró de portavoz provisional a Carrera "no se pidió ningún informe jurídico y su nombramiento fue irregular"

CARTAGENA (MURCIA), 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez, se ha mostrado "sorprendido por que ahora el presidente de la Asamblea alegue que necesita un informe jurídico para manifestarse" sobre el recurso de reconsideración que presentaron la semana pasada en relación a la elección provisional de Francisco Carrera como portavoz del Grupo Mixto.

"Su nombramiento fue irregular y no lo vamos a reconocer hasta que se estudie y vote nuestro recurso de reconsideración", ha asegurado el socialista que considera "sorprendente" que ahora el presidente del parlamento regional, Alberto Castillo, les diga que necesita un informe jurídico para dar respuesta al recurso presentado.

Martínez ha informado de que Castillo no les ha dado un plazo para resolver el recurso de reconsideración que admitió ayer la Mesa de la Cámara, "el presidente dice que cuando los servicios jurídicos emitan el informe. Nos sorprende que no necesitara informe jurídico para nombrar a Paco Carrera como portavoz del Grupo Mixto y sí para estudiar nuestro recurso", ha dicho.

En ese sentido, ha reiterado que "todo lo que había que hacer está en el Reglamento, hay que dar un periodo de tiempo al Grupo Mixto para que se pongan de acuerdo, elaboren el Reglamento...", ha apuntado el socialista, que considera que el presidente de la Asamblea "se ha convertido en la marioneta de López Miras, atacando al parlamento regional, degradando las instituciones y la democracia y dejando la Asamblea por los suelos, por eso seguimos pidiendo su dimisión".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, considera que el PSOE "sigue con el culebrón iniciado la semana pasada. Ha iniciado un camino a la perdición que es absurdo, está intentando desprestigiar a la institución, es un camino absolutamente injusto con respecto a los servicios jurídicos de la Cámara", ha dicho recordando que los socialistas "pretendían que ayer estuviera el informe jurídico hecho cuando la Mesa tenía que admitir ayer a consideración el recurso".

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha recordado que la Mesa dio un plazo de 15 días a los diputados del Grupo Mixto para que llegaran a un acuerdo sobre el Reglamento, una vez pasado ese plazo, si no hay acuerdo, será la Mesa la que elabore el Reglamento.

Segado ha recordado que "ya ha sucedido en esta legislatura" el hecho de que la Mesa tuviera que decidir sobre el Reglamento del Grupo Mixto, ya que anteriormente los cuatro diputados integrantes del mismo "tampoco llegaron a un acuerdo y en ese momento al PSOE no le pareció mal". En cuanto a la elección de portavoz provisional, Segado ha reiterado que el Reglamento indica que mientras no se llegue a un acuerdo se ejercerá la portavocía por orden alfabético, "Campuzano no podía ser por ser consejera, con lo que el siguiente era Carrera", ha añadido.