El PSOE de Las Torres de Cotillas pide un Pleno extraordinario tras el "no" a la planta de biogás en la consulta popular

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha solicitado formalmente la convocatoria de un Pleno Extraordinario con el fin de que la Corporación municipal adopte "de manera urgente" los acuerdos necesarios tras el resultado vinculante de la consulta popular celebrada este 14 de diciembre en las que el 96,43% votó en contra de la instalación de una planta de producción de biogás en el municipio.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Jesús López Manzanera, ha señalado que "ahora le toca al Equipo de Gobierno, de forma inmediata, tomar cartas en el asunto y trasladar el resultado de la votación a acciones concretas que por fin acaben con este asunto".

En concreto, el Grupo Municipal Socialista solicita que el Pleno tome conocimiento formal del resultado de la consulta, declare expresamente que el proyecto de instalación de una planta de biogás o biometano es contrario al interés público municipal, inicie de manera inmediata los estudios, trámites e informes técnicos y jurídicos necesarios para la modificación del Plan General de Ordenación Municipal y de las normas urbanísticas, y acuerde la suspensión temporal del otorgamiento de licencias para este tipo de instalaciones en el término municipal.

CONSULTA POPULAR

López Manzanera ha destacado que, "a pesar de todas las trabas posibles y muchísimos problemas con el censo el propio día de la votación, la participación, de un 37.38%, ha superado el mínimo establecido en el 35% para que el resultado sea vinculante".

Además el porcentaje alcanzado, "casi un 97% de los votos son noes, mientras que un 3% corresponde a los síes" es para el portavoz socialista en el municipio, "una muestra más que inequívoca del mandato de la ciudadanía que ahora espera respuestas claras, inmediatas y contundentes".

La consulta popular, autorizada por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, se celebró, a juicio del portavoz socialista en el consistorio torreño, "tras un proceso administrativo prolongado y con deficiencias informativas que, a juicio del Grupo Municipal Socialista, limitaron la adecuada difusión y participación ciudadana".

"Los vecinos y vecinas de Las Torres de Cotillas acudieron a las urnas y expresaron de forma clara y democrática su oposición a una instalación que podría generar graves problemas de contaminación, olores, incremento del tráfico pesado, afecciones a la salud pública y un impacto negativo en la calidad de vida y en el modelo de desarrollo económico del municipio por la cercanía de la instalación planteada los núcleos de población", ha indicado el socialista.

"HAY QUE LIMITAR URBANÍSTICAMENTE ESTE TIPO DE INSTALACIONES YA".

Desde el Grupo Municipal Socialista han señalado que el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en septiembre de 2024 instar al equipo de gobierno a iniciar los trabajos necesarios para limitar urbanísticamente la implantación de este tipo de instalaciones, así como el compromiso público adquirido por la concejala delegada de Urbanismo de modificar las normas urbanísticas en caso de que el resultado de la consulta fuera negativo.

"El resultado de la consulta popular obliga política y moralmente al Ayuntamiento a actuar con diligencia y coherencia democrática. La ciudadanía ha hablado con claridad y su voluntad debe ser respetada", ha concluido.