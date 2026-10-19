El PSRM acusa al PP de utilizar "cortinas de humo" para desviar la atención de su voto contra los decretos de vivienda

Portavoz del Comité Electoral del PSRM, Isabel Gadea - PSRM PSOE

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Comité Electoral del PSRM, Isabel Gadea, ha acusado al Partido Popular de utilizar "cortinas de humo" para desviar la atención de su voto en contra de los decretos de vivienda y de su posición sobre las medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna.

"Estamos ante un partido desesperado, que intenta generar ruido para ocultar su responsabilidad en el grave problema de acceso a la vivienda que sufren miles de jóvenes y familias de la Región de Murcia", ha afirmado Gadea en respuesta a las declaraciones del vicesecretario de Comunicación del PP, Joaquín Segado.

La portavoz socialista ha instado a los 'populares' a dar explicaciones sobre su posición en materia de vivienda y ha cuestionado que, tras diez años de Gobierno de Fernando López Miras, la Región no haya construido "ni una sola vivienda pública", según ha señalado el PSRM.

Asimismo, Gadea ha preguntado cómo es posible que "siete familiares del señor Segado estén colocados en el Ayuntamiento de Cartagena" y ha reclamado al PP que aclare si volverá a votar en contra de las medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda y frenar los desahucios.

"Cuando hay que elegir entre los fondos buitre y la gente, el Partido Popular siempre elige a los especuladores", ha asegurado, antes de señalar que el PP, junto a Vox y Junts, ha rechazado medidas para mejorar el acceso a la vivienda en España y en la Región de Murcia.

Gadea ha insistido en que el PSRM seguirá defendiendo iniciativas para garantizar el derecho a una vivienda digna y ha reclamado medidas de protección frente a los desahucios y actuaciones que faciliten el acceso a una vivienda, frente a lo que considera una "estrategia permanente de confrontación" del Gobierno regional.