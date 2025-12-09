PSRM asegura que Lucas ha dado información "en tiempo real y con la máxima transparencia" sobre la dana Alice

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández - PSRM-PSOE

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha asegurado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "ha ido ofreciendo, desde el primer momento, toda la información sobre la gestión de la dana 'Alice' en la Región de Murcia, en tiempo real y con la máxima transparencia".

Fernández ha hecho estas declaraciones en respuesta al diputado del PP, Carlos Albaladejo, que ha anunciado que el PP exigirá explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) sobre el protocolo seguido durante la dana 'Alice' del pasado mes de octubre, en la gestión de las compuertas del trasvase Tajo-Segura.

La socialista ha señalado que "mientras el Partido Popular sigue montando circos para tapar la falta de gestión de López Miras, el PSOE sigue centrado en ofrecer soluciones y mejorar la vida de la ciudadanía".

Asimismo, ha afirmado que López Miras "aún no ha explicado por qué no convocó el Centro de Coordinación durante la DANA, a pesar de que había un aviso rojo en toda la comarca del Campo de Cartagena".

"También tiene que explicar por qué no ha hecho todavía el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que lleva cinco años de retraso y que reduciría daños como los causados por las riadas en la red de agua potable", ha concluido.