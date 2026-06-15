El PSRM considera que 11 viviendas de alquiler asequible en Lorca "después de diez años en el Gobierno, no son un éxito"

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Miguel Ortega - PSRM-PSOE

MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Miguel Ortega, ha declarado este lunes que "después de diez años en el Gobierno, once viviendas no son un éxito, son la prueba de lo que López Miras podría haber hecho y no ha querido hacer.

Ortega se ha referido así a la colocación de la primera piedra para la construcción de once viviendas públicas en Lorca. "Hoy López Miras pone la primera piedra a sus primeras once viviendas públicas construidas en los diez años que es presidente. Once viviendas en diez años es un fracaso político y social", ha aseverado, según han informado desde el partido.

"La realidad es que López Miras no ha construido ninguna vivienda de promoción pública desde que es presidente y eso ha convertido a la Región de Murcia en la comunidad autónoma donde más sube el precio de la vivienda. Diez años sin actuar tiene estas consecuencias", ha denunciado.

El diputado socialista ha denunciado que el Gobierno regional "no ha destinado ni un euro a la promoción de viviendas públicas o alquiler social". En este sentido, ha apuntado que "si el Gobierno de España no pusiera fondos, hoy no habría ninguna primera piedra que poner ni ninguna vivienda que anunciar en Lorca. Esas viviendas están financiadas a través de fondos estatales, europeos y municipales".

Ortega ha insistido en que en materia de vivienda el Gobierno regional "llega tarde y lo hace mal". "Es incapaz de bajar los precios de los alquileres, de aumentar la oferta de vivienda pública e incapaz de dar estabilidad a los constructores", ha remarcado.

"La pregunta es muy sencilla: si hoy puede anunciar once viviendas, ¿por qué no lo hizo antes? Después de diez años en el Gobierno, once viviendas no son un éxito. Son la prueba de todo lo que no se ha hecho", ha concluido el diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional.