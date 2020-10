El PSRM denuncia que la falta de rastreadores "ha sido determinante en el descontrol de la pandemia"

MURCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Peñalver, ha denunciado que la falta de rastreadores "ha sido determinante en el descontrol de la pandemia en la Región de Murcia, a diferencia de la Comunidad Valenciana, donde se apostó por un gran número de ellos desde el principio".

"Al inicio de la segunda oleada, desde el PSOE, lo planteamos insistentemente al gobierno regional, y poníamos como ejemplo a Valencia, pero hicieron caso omiso", ha recordado.

Además, ha indicado que al principio de la pandemia, el virus no golpeó la Región de Murcia como a otras comunidades, porque el inicio tardío y el confinamiento total permitió que se pudiera hacer el seguimiento de los casos desde atención primaria, donde el sobreesfuerzo de sus profesionales fue decisivo.

"Había que prepararse para la llegada de la segunda oleada y el Gobierno regional no lo hizo, aunque López Miras dijera en mayo que estábamos preparados. No se reforzó la atención primaria, ni los servicios de salud pública, ni la capacidad para hacer PCR. Pero, sobre todo, no se creó una bolsa de rastreadores, formados y preparados, como demandábamos repetidamente desde el PSOE", ha añadido.

El diputado socialista ha asegurado que la Comunidad Valenciana está controlando y gestionando mejor la pandemia, porque hizo un seguimiento intenso de los casos, con el despliegue de un gran número de rastreadores desde el inicio, cuando la incidencia era baja.

"Cuando empieza la transmisión comunitaria ya vamos tarde, como nos ha pasado en la Región de Murcia. Lo eficaz hubiera sido controlar al principio y la expansión del virus no se habría ido de las manos", ha apuntado.

También ha destacado que el Ministerio de Sanidad ya advirtió en mayo al Gobierno regional de lo que tenía que hacer y de que tenía un punto crítico en el área de Salud de Lorca. "Pero, en vez de actuar, el Ejecutivo de López Miras se relajó, recreándose en los resultados de la primera ola".

Ahora, finaliza, "en su campaña orquestada de desprestigio, el Gobierno regional culpa a Barajas y al Gobierno de España para justificar su incompetencia. No hizo caso de las recomendaciones del Ministerio, ni de las asociaciones profesionales, ni del PSOE de la Región de Murcia".